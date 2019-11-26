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الحوثيون يرحبون بإعلان التحالف الإفراج عن 200 من أسراهم

06:29 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الحوثيون يرحبون بإعلان التحالف الإفراج عن 200 من أسراهم

الميليشيات الانقلابية الحوثية

صنعاء - (د ب أ)

رحبت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان التحالف العربي الإفراج عن 200 من أسراهم.

وقال محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي في الجماعة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه اليوم، وندعوهم إلى إخراج جميع الأسرى والمحتجزين لدى التحالف".

وأضاف الحوثي، ندعو أيضا لترتيب استقبال جماهيري لهؤلاء الأبطال عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي.

وهذا هو أول رد فعل من قبل الحوثيين حول إعلان التحالف الإفراج عن 200 أسير حوثي لدعم جهود حل الأزمة في اليمن.

يذكر أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، قد اتفقا في مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم نهاية العام الماضي على تبادل قرابة 16 ألف أسير ومعتقل من الجانبين.

اليمن الحوثيون التحالف العربي

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