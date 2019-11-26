محامي البيت الأبيض يستأنف ضد مذكرة استدعاءه أمام النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

تقدم محامي البيت الأبيض السابق دون ماكجان باستئناف لمحكمة أمريكية ضد الأمر الصادر له بالظهور أمام نواب البرلمان الذين يجرون تحقيقًا بشأن الرئيس دونالد ترامب.

وجاء الاستئناف الذي تقدم به محامو وزارة العدل بعد يوم إصدار قاضية أمريكية أمرا لماكجان بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في ضربة لجهود الرئيس الجمهوري لإبعاء مساعديه المقربين بعيدا عن جلسات الاستماع بالكونجرس.

وقالت القاضية كيتانجي براون جاكسون، في حيثيات حكمها "لقد ذكرنا ببساطة، أن العبرة الرئيسية من التاريخ الأمريكي المسجل من 250 عاما هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا"، مشيرة إلى أن ادعاء الرئيس ترامب بشأن "الحصانة المطلقة" من مذكرات استدعاء الكونجرس لا تنطبق على مساعديه السابقين والحاليين.

ويعد ماكجان شخصية محورية في تحقيق من قبل مشرعين ديمقراطيين بشأن محاولة محتملة من قبل ترامب لعرقلة تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية واحتمال التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

ووفقا لتقرير مولر، فقد أمر ترامب ماكجان بإقالة مولر، لكن ماكجان لم يستجب إلى الطلب.

ولم يكشف تحقيق مولر عن أي دليل على التواطؤ بين ترامب وروسيا، لكنه أوضح حالات متعددة لعرقلة الرئيس المحتملة للعدالة.