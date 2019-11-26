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البابا فرنسيس لبوتين: "أصلّي لأجلك"

10:41 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
البابا فرنسيس لبوتين: "أصلّي لأجلك"

البابا فرنسيس

القاهرة- (مصراوي):

وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عبور طائرة البابا أجواء روسيا في طريق عودته من جولة شملت اليابان وتايلان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كتب البابا في برقيته، وفق المكتب الصحفي للحبر الأعظم: "أرسل لفخامتكم تحياتي القلبية وأنا أحلّق في سماء روسيا عائدا إلى روما من تايلاند واليابان. أؤكد لكم أنني أصلّي لأجلكم ولأجل الشعب الروسي كله، متمنيا لكم بركة الله والسلام والمسرة".

كان آخر اجتماع عُقِد بين رئيس الكنيسة الكاثوليكية والرئيس الروسي في الفاتيكان في 4 يوليو الماضي، حيث أكد الطرفان على المستوى المتميز للعلاقات وتشابه المواقف تجاه عدد من القضايا الأساسية، منها حماية المسيحيين، بما في ذلك في الشرق الأوسط، والحفاظ على القيم المسيحية التقليدية.

وأجرى فرنسيس بزيارة إلى تايلاند واليابان في الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر الجاري.

البابا فرنسيس بوتين روسيا اليابان

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