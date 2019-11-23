وزير الخارجية الألماني يحتج لدى نظيره التركي على اعتقال محام

ناجويا (اليابان) - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن احتجاجه لدى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على اعتقال محام تركي يعمل لحساب السفارة الألمانية في أنقرة.

وقال ماس اليوم السبت عقب لقائه تشاووش أوغلو على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة ناجويا باليابان: "قلت له مجددا إننا لا نتفهم الأمر حقا"، مضيفا أنها واقعة "لا يمكن فهمها" مثل وقائع اعتقال كثيرة أخرى.

وفي المقابل، قال تشاووش أوغلو لماس إن الواقعة قيد النظر من قبل القضاء التركي الآن، مضيفا أنه يعتزم الإبقاء على حوار بشأنها.

ووصف ماس العلاقات الألمانية-التركية بـ"الصعبة"، وقال: "لكن يتعين علينا البقاء على حوار معا".

يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض على المحامي منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وربما كان لدى المحامي بيانات حساسة لأشخاص منحدرين من تركيا طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا، وسقطوا بذلك في أيدي تركيا حاليا.

وفي الأعوام الماضية اعتقلت تركيا العديد من الأفراد الحاملين للجنسية الألمانية، على خلفية تهم تتعلق بعضها بالإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وبحسب بيانات رسمية ألمانية أمس، يقبع حاليا 60 ألمانيا في سجون تركية، وهناك 55 آخرون ليس بمقدورهم مغادرة البلاد بسبب فرض حظر سفر عليهم.

ولم توضح وزارة الخارجية الألمانية عدد الألمان المحتجزين في تركيا على خلفية سياسية.

وباجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناجويا، تنهي اليابان رئاستها للمجموعة. ومن المقرر أن تتسلم السعودية الرئاسة في الأول من ديسمبر المقبل.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة العشرين المقبلة في الرياض في نوفمبر عام 2020.