بومبيو : سنحاسب أفراد النظام الإيراني على قمعهم العنيف لشعبهم

واشنطن - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستحاسب مسؤولي النظام الإيراني الذين يقمعون بعنف الشعب الإيراني.

وكتب بومبيو ـ على حسابه في (تويتر) ، تعليقاً على فرض عقوبات أمريكية على وزير الاتصالات الإيراني ، حسبما ذكرت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - "سنحاسب أفراد النظام الإيراني على قمعهم العنيف لشعبهم".

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي "لدوره في فرض قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران" ، التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين ، في بيان ، " إن المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم ، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها ، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".