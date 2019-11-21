متظاهرون في لبنان يقطعون الطرقات ردًا على خطاب عون

القاهرة - (مصراوي)

قطع متظاهرون لبنانيون، عدة طرقات في العاصمة اللبنانية وبعض المدن الأخرى، احتجاجًا على خطاب الرئيس ميشال عون الأخير الذي ألقاه في وقت سابق من اليوم، حسبما ذكر موقع "إن بي إن لبنان".

وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الخميس، إن التحركات الشعبية في بلاده كسرت بعض المحرمات، داعيا الشباب "ألا يسترسلوا في خطاب الكراهية وعلى العسكريين حماية حرية التظاهر والتنقل".

وخلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، قال عون بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن "لبنان ينتظر حكومة جديدة تعقد عليها الآمال كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها"، كاشفا أن "التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر"، مشددا على "وجوب التوصل الى حكومة تلبي ما أمكن من طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمة".

كما أشار إلى أن "الصفقات والتسويات التي تعد للمنطقة، تهدد ليس فقط استقلال الدول المعنية، بل أيضا كيانها ووجودها"، أكد أن "استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداء لأحد"، وقال: إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن، انطلاقا من قرارنا الحر وعلاقة الند للند، وقبول ما يلائم وطننا من مقترحات، ورفض ما يشكل ضررا لها".

ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى "أن تكون السنة المقبلة، سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج والبدء حفر أول بئر للنفط في البحر، وإقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائداته، اضافة الى سنة استقلال جغرافي عبر التمسك بكل متر من المياه، تماما كما التمسك بكل شبر من الأرض، وسنة استقلال بيئي واجتماعي فعلي، والتحرر من النزاعات الطائفية والمذهبية، للبدء بالخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية".