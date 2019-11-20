إسرائيل تتجه إلى إجراء انتخابات ثالثة بعد فشل "جانتس" في تشكيل حكومة

القاهرة – مصراوي:

أعلن زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، الأربعاء، فشله في تشكيل حكومة تقود دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأبلغ بذلك رسميًا رئيس بلاده رؤوفين ريفلين.

وبالتالي سيتوجه الناخبون الإسرائيليون للمرة الثالثة للإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الكنيست ورئيس الحكومة الجديد في غضون فترة لا تتجاوز 90 يوما.

وأجريت الانتخابات مرتين في أبريل وسبتمبر الماضيين دون حصول أي من نتنياهو زعيم حزب الليكود أو جانتس على الأغلبية التي تسمح له بتشكيل الحكومة.

أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، كان بإمكانه دعم أي مرشح من نتنياهو أو جانتس لكن المفاوضات لم تصل لشيء، وخرج صباح الأربعاء ليعلن في مؤتمر صحفي أن نتنياهو وجانتس "مذنبان"، بخصوص عملية التفاوض من أجل تكوين الحكومة.

وأضاف بحسب رويترز أنه في ظل الأوضاع الراهنة "نحن في طريقنا لانتخابات أخرى".