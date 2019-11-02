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    روسيا تستبدل الصاروخ "أنجارا" بالصاروخ "بروتون"عام 2024

    03:55 م السبت 02 نوفمبر 2019
    روسيا تستبدل الصاروخ "أنجارا" بالصاروخ "بروتون"عام 2024

    روسيا

    موسكو- (د ب أ):

    ذكر المكتب الصحفي التابع لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" اليوم السبت أن روسيا ستستبدل الصاروخ"أنجارا" صديق البيئة، بالصاروخ الحامل "بروتون" بالكامل خلال 5 سنوات، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

    ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي قوله: "تعتبر إدارة "روس كوسموس" أن البدء في إنتاج نماذج من الصاروخ متعدد المهام من طراز "أنجارا" في موقع الإنتاج "أومسك" يمثل أولوية للشركة. وفي عام 2024 ، يجب على صاروخ "أنجارا" الثقيل أن يحل محل صاروخ "بروتون" بالكامل".

    وذكر المكتب الصحفي أنه وفقا لخطط إنتاج وكالة الفضاء الروسية، سيتم إطلاق الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أنجارا"، في عام 2023. وقالت وكالة الفضاء الروسية "في الوقت الحالي: "يجري استئناف اختبارات التحليق لهذا الصاروخ الواعد".

    وأوضحت "روس كوسموس" أن المدير العام للمؤسسة، ديمتري روجوزين، يخطط لزيارة قاعدة الإطلاق الفضائية "فوستوشني"، في الخامس من نوفمبر، في جولة تفقدية، حيث تم البدء ببناء مجمع "أنجارا" لإطلاق الصواريخ كجزء من المرحلة الثانية، وسيقوم بزيارة عمل إلى أومسك يومي 6 و 7 نوفمبر، لتفقد استعدادات الإنتاج هذا الصاروخ الحامل.

    روسيا صاروخ أنجارا صاروخ بروتون وكالة الفضاء الروسية

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