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    العراق يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التدخل في شؤونه

    03:48 م السبت 02 نوفمبر 2019
    العراق يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التدخل في شؤونه

    وزارة الخارجية العراقية

    بغداد - أ ش أ

    دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.

    وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - أنه "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي في المواد ٣٨ و٣٩ و٤٠ التي تثبت حق العراقيين باختيار حكومتهم، وفقا للسياقات المعمول بها في النظام الديمقراطي العراقي، وعلى حقوقهم التي كفلها لهم الدستور في حرية التعبير عن الرأي، وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب ".

    وأضاف البيان أنه "وتعليقا على ردود الفعل التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق، فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وتشدد على ما ورد في خطاب المرجعية الدينية أمس الجمعة، الذي يؤكد على أن احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور، والانتخابات الدورية لمجلس النواب، ويؤكد أيضا على أن ما يلزم من الإصلاح موكول إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، وليس لأي شخص، أو مجموعة، أو توجه ما، أو أي طرف إقليمي، أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك، ويفرض رأيه عليهم".

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