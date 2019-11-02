مقتل 3 أشخاص جراء انفجار غاز بناقلة نفط روسية

موسكو- (د ب أ):

قتل ثلاثة أشخاص في انفجار غاز على متن ناقلة "زاليف أمريكا"، صباح اليوم السبت، في خليج ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث، ويظهر المقطع دمار جزء من الناقلة إثر الانفجار.

وأصبح كابل الناقلة بالإضافة إلى أجهزة تثبيت الناقلة غير صالحة للاستعمال. كما لم يتم العثور على آثار تسريب منتجات نفطية.

وغرق ثلاثة أشخاص في مياه البحر وتمكنت خدمة الإنقاذ من انتشال جثتين ويتم البحث عن جثة الضحية الثالثة، كما تعرض شخص آخر من أفراد الطاقم لإصابات.

وحسب المحققين، حدث انفجار غاز على متن الناقلة لكن لم يتم رصد أي حريق، وفتحت المحكمة الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة، ويقوم المحققون بفحص الموقع واستجواب شهود العيان.

وفقًا لموقع "مارين ترافيك" ، تم بناء ناقلة زاليف أمريكا" (خليج أمريكا) في عام 1989.