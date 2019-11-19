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    فلسطين تطلب عقد اجتماع عربي وزاري طارئ لبحث موقف واشنطن من الاستيطان

    03:24 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    فلسطين تطلب عقد اجتماع عربي وزاري طارئ لبحث موقف واشنطن من الاستيطان

    فلسطين

    القاهرة – (أ ش أ):

    علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، في أقرب وقت ممكن، بهدف بحث تطورات الموقف الأمريكي إزاء موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وصرح مصدر دبلوماسي للوكالة اليوم الثلاثاء بأن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة تعميم هذا الطلب على الدول الأعضاء ، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد صرح أمس الاثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مخالفا للقانون الدولي .

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