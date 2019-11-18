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    إصابة 3 أشخاص في تفريق تجمع رافض للانتخابات الرئاسية شرقي الجزائر

    08:43 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    إصابة 3 أشخاص في تفريق تجمع رافض للانتخابات الرئاسية شرقي الجزائر

    الانتخابات الرئاسة في الجزائر

    الجزائر - (د ب أ):

    ذكر تقرير اخباري أن ثلاثة اشخاص اصيبوا بالرصاص المطاطي عندما قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق تجمع لمحتجين على تنصيب اللجنة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، اليوم الاثنين بمقر دائرة تيشي بولاية بجاية شرقي الجزائر.

    ونقل الموقع الاخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر" عن مصدر محلي قوله إن قوات مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل لتفريق المحتجين.

    وكشف ذات المصدر عن اصابة ثلاثة اشخاص بالرصاص المطاطي.

    ويعد ذلك سابقة أولى من نوعها في الجزائر منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.

    ولم يتم التأكد من صحة هذا الخبر من أي مصدر رسمي.

    من جهة أخرى، واصل مئات الاشخاص غلق مقري بلدة ودائرة حيزر بولاية البويرة التي تفع على مسافة 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر لليوم الثاني على التوالي.

    وذكرت صحيفة " الوطن" في موقعها الرسمي، ان قوات مكافحة الشغب انتشرت بالقرب من المبنيين من أجل منع المحتجين على تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل ان تنسحب بعد وقت قصير.

    الانتخابات الرئاسة في الجزائر الجزائر احتجاجات الجزائر

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