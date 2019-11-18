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    الإمارات تبحث مع زيمبابوي وموزمبيق وأوغندا سبل تعزيز التعاون

    11:13 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    الإمارات تبحث مع زيمبابوي وموزمبيق وأوغندا سبل تعزيز التعاون

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

    أبوظبي - أ ش أ

    بحث نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين في دبي على هامش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاجوا، سبل تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية.

    وثمن الشيخ محمد بن راشد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - مشاركة الرئيس الزيمبابوي في المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي انطلق صباح اليوم وتنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي على مدى يومين.

    كما استقبل الشيخ محمد بن راشد، رئيس وزراء موزمبيق كارلوس أجوستينو روزاريو، ورئيس وزراء أوغندا روهاكانا روجوندا - كلا على حدة -، وجرى خلال اللقاءين استعراض سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات خاصة في قطاع الاستثمار والتبادل التجاري.

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