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    المرصد السوري يكشف هوية منفذ تفجير مدينة الباب

    01:22 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    المرصد السوري يكشف هوية منفذ تفجير مدينة الباب

    سيارة مفخخة

    القاهرة – (مصراوي):

    حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، من مصادر موثوقة لم يسمها، على معلومات تكشف هوية منفذ التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في مدينة الباب، صباح أمس، والذي أسفر عن مقتل 19 بينهم 13 مدنيا على الأقل.

    وبحسب المعلومات التي حصل عليها “المرصد السوري”، فإن منفذ الهجوم يُدعى (ع.ي) وينحدر من قرية جبلة الحمرة، التابعة لريف الباب الشرقي.

    ونقل المرصد عن مصادره أن المنفذ كان سابقا في صفوف تنظيم داعش، وقاتل في معركتي منبج والباب، وبعد أن سيطر الأتراك على منطقة الباب، انضم إلى فرقة الحمزات في صفوف الجيش الوطني السوري قبل أن يترك الفرقة أيضاً، وجرى إلقاء القبض عليه يوم أمس في الباب من قبل الشرطة العسكرية في المدينة.

    سيارة مفخخة تفجير مدينة الباب المرصد السوري سوريا

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