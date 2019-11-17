نتنياهو: سياستنا الأمنية لم تتغير و"نستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا"

تل أبيب- (د ب أ):

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأحد، أن السياسات الأمنية الإسرائيلية لم تتغير، وأن إسرائيل ستظل تستهدف "كل من يحاول الاعتداء عليها".

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأحد:"إسرائيل لم تتعهد بشيء. سياستنا الأمنية لم تتغير بشيء، ونحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا".

وقدم نتنياهو التهنئة للأجهزة الأمنية على تنفيذ العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

كانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أعلنت الخميس الماضي دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن وقف سياسة الاغتيالات، وحماية المتظاهرين في مسيرات العودة الكبرى، والبدء عمليا في تنفيذ إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وبدأت جولة التوتر باغتيال إسرائيلي للقيادي العسكري في الجهاد الإسلامي بهاء أبوالعطا وزوجته، فجر الثلاثاء الماضي، وتبع ذلك رد الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل. وردت إسرائيل من جانبها باستهداف العشرات من المواقع في قطاع غزة.