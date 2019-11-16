متظاهرون عراقيون يغلقون منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

البصرة(العراق) - (د ب أ):

أفاد شهود عيان اليوم السبت بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران الذي يقع جنوب شرقي محافظة البصرة (550كم جنوبي بغداد).

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) أن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تمكنوا اليوم من السيطرة على الشارع الرئيسي المؤدي إلى منفذ الشلامحة الحدودي، وايقاف حركة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بين العراق وإيران.

ويعد منفذ الشلامجة أكبر المنافذ الحدودية بين العراق وإيران جنوبي العراق، ويشهد تدفقا كبيرا للشاحنات وحركة المسافرين بين البلدين.