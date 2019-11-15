بومبيو: الناتو يواجه تهديدات لأمنه السيبراني من الصين

واشنطن -(د ب أ):

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، من المخاطر التي تشكلها جهود الصين لتقويض الأمن السيبراني لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وقال إن الحلف يجب أن يستمر في التطور للدفاع عن نفسه .

وقال بومبيو إنه يتعين على الحلف ، الذي مرّ بفترات بحث عن الذات ، منذ أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "ميت دماغياً" ، أن يستعد لمثل هذه التهديدات لأن "تهديد الإنترنت ليس محدودًا جغرافيًا".

وأضاف بومبيو إن الصين تشكل تحديًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ، لأنه على الرغم من أنها تشبه الأنظمة الاستبدادية الأخرى ، إلا أن الولايات المتحدة لم تتعامل أبدًا مع دولة ذات تعداد سكاني هائل مثل الصين، وذات اقتصاد مترابط مع الاقتصاد الأمريكي بهذا الشكل.

وقال بومبيو في هيوستن "من المؤكد أن الشعب الصيني يعمل على تحسين حياته ، وإن ما نواجهه هو تحد من الحزب الشيوعي الصيني".

وكثف بومبيو مؤخراً انتقاده للحزب الشيوعي وقال إنه سيواصل القيام بذلك في خطبه القادمة.