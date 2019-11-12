ماكرون يُرحّب بـ "محادثة رائعة" مع ترامب

القاهرة- (مصراوي):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ترحيبه بمكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشاد بنتائجها واصفا إياها بـ"الرائعة"، وفق وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وقال: "أجريت محادثة هاتفية ممتازة الليلة مع دونالد ترامب، تناولت سوريا وإيران وحلف شمال الأطلسي. ناقشنا الكثير من النقاط المشتركة، وسنجتمع عشية قمة الناتو في لندن".

ومن المُقرر أن تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 3 و4 ديسمبر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.