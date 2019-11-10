رئيس الوزراء اليمني: يجب العمل على إنجاح اتفاق الرياض

عدن - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أهمية التمهيد والإسهام في إنجاح اتفاق الرياض وتحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمسها المواطنون، في قطاع الخدمات والبنى التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء أشار خلال كلمة ألقاها اليوم في افتتاح ورشة عمل مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، والتي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، إلى أهمية أن يكون اتفاق الرياض مدخل لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أن ذلك أحد أهم الأدوات لإنهاء المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وقال " إنه على الرغم من كافة التحديات خططنا ليست فقط تحسين الخدمات ودفع الرواتب، وإنما إعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية واعدة".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن ذلك لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم كبير وقوي من المملكة في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعبر مختلف الأدوات، وأهمها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن.. مؤكدا أن انتقال البرنامج للعمل من اليمن وعلى الأرض خطوة هامة جدا، إضافة إلى ضرورة ان تكون هناك شراكة مع المؤسسات العامة لتنفيذ برامج ومشاريع البرنامج.