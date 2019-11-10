وزير الخارجية الألماني: نعمل بعقلانية إزاء الأزمات الدولية

برلين - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تعمل بعقلانية وبشكل ملموس، إزاء الأزمات الدولية مثل الأزمة الأوكرانية، ودعم العملية الدستورية في سوريا، وقضية البرنامج النووي الإيراني، ومفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكتب ماس - في مقال نشره الموقع الإلكتروني (شبيجل أون لاين) تحت عنوان "نحن نريد الناتو ونحتاجه" اليوم الأحد - أن تاريخ العالم يسير وكأنه شريط يجري بسرعة، في إشارة على انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا دون تشاور وثيق مع الحلفاء، وتدخل تركيا في تلك المنطقة، متجاهلة التحذيرات الأوروبية والأمريكية، مضيفا أن هذا كله حدث في وقت بسيط وبسرعة كبيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني: "بعد مرور 30 عامًا على سقوط جدار (برلين) يبدو المستقبل أكثر انفتاحًا إلا أنه قد يكون غير متوقع وغير آمن أكثر من أي وقت مضى..مضيفا "في هذه الأوقات الدراماتيكية، يجب أن نبقى في المسار الصحيح لأوروبا قوية- ليس كنموذج يخلف (الناتو)، ولكن كحركة لإعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، ليس فقط كمشروع ألماني فرنسي، ولكن كجهد تعاوني لجميع الأوروبيين، عندها فقط سيكون هناك أمن حقيقي لأوروبا".

وأوضح أن بلاده باعتبارها بلدا في وسط أوروبا يجب عليها أن تلعب دورًا محوريا ووسطيا ومتوازنًا فيما يخص الأمن الأوروبي.

وفيما يخص أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية "إذا لم نأخذ هذه القيادة، فلن يقوم بها أحد".. مشددا على ضرورة أن تمثل ألمانيا صوت العقل، لافتا إلى أن هذه هي أحد أهم المسؤوليات الخارجية والأمنية التي تطلع بها بلاده.