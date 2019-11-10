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    المرصد السوري: سقوط طائرة استطلاع تركية عند الحدود السورية

    02:05 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    المرصد السوري: سقوط طائرة استطلاع تركية عند الحدود السورية

    سقوط طائرة استطلاع تركية

    لندن - أ ش أ

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) اليوم الأحد، بأن طائرة استطلاع تركية سقطت في قرية (صور صور) التي تبعد حوالي 18 إلى 20 كيلو مترا خارج المنطقة الآمنة عند الحدود السورية - التركية، في الريف الجنوبي للدرباسية، من دون معلومات عن أسباب سقوطها حتى اللحظة.

    وذكر المرصد - في بيان اليوم - أن 5 عربات عسكرية روسية وصلت اليوم إلى منطقة "الدرباسية" شمال سوريا وانتقلت إلى قرية "شيريك"، حيث التقت مع القوات التركية، دون معرفة طبيعة اللقاء.

    وأوضح أن الدورية الروسية عادت إلى قرية "ديليك" التي تبعد عن الدرباسية نحو 11 كيلومترا إلى الغرب، فيما دخلت عربتان على طريق الحسكة، باتجاه الريف الجنوبي لمدينة الدرباسية، حيث تجريان جولات هناك في المنطقة.

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