ميركل تطالب بحل النزاع في كشمير سلميا

نيودلهي (د ب أ)

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة فى نيودلهى بحل النزاع في منطقة كشمير بالطرق السلمية.

وقالت ميركل اليوم خلال الملتقى الخامس للمشاورات الحكومية بين ألمانيا والهند والذي يقام بالعاصمة الهندية نيودلهي: "الموقف في كشمير كما يبدو الآن للبشر ليس وضعا مستداما وليس جيدا".

وأضافت ميركل: "نحن نساند تخفيف التصعيد ونزع فتيل التوتر، ونأمل قبل كل شيء أن تجد كل من الهند وباكستان حلا سلميا للمشكلة".

وقالت ميركل إنها تعتزم مناقشة التهدئة بالمنطقة المتأزمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والاستماع إلى حججه.