أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

ميركل تطالب بحل النزاع في كشمير سلميا

07:39 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
ميركل تطالب بحل النزاع في كشمير سلميا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

نيودلهي (د ب أ)

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة فى نيودلهى بحل النزاع في منطقة كشمير بالطرق السلمية.

وقالت ميركل اليوم خلال الملتقى الخامس للمشاورات الحكومية بين ألمانيا والهند والذي يقام بالعاصمة الهندية نيودلهي: "الموقف في كشمير كما يبدو الآن للبشر ليس وضعا مستداما وليس جيدا".

وأضافت ميركل: "نحن نساند تخفيف التصعيد ونزع فتيل التوتر، ونأمل قبل كل شيء أن تجد كل من الهند وباكستان حلا سلميا للمشكلة".

وقالت ميركل إنها تعتزم مناقشة التهدئة بالمنطقة المتأزمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والاستماع إلى حججه.

أنجيلا ميركل الهند ألمانيا إقليم كشمير

الخبر التالى:

استنفار في مدينتين ألمانيتين بسبب تهديدات لمستشفيات وفنادق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان