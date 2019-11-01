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    طوارئ بيئية في نيودلهي خلال زيارة ميركل

    03:42 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
    طوارئ بيئية في نيودلهي خلال زيارة ميركل

    ميركل

    نيودلهي (د ب أ)

    أعلنت السلطات الهندية اليوم الجمعة حالة طوارئ للصحة العامة في العاصمة نيودلهي والمناطق المحيطة بها حيث تعاني المنطقة من مستويات مرتفعة بشكل مفزع لتلوث الهواء.

    وحظرت هيئة مكافحة التلوث البيئي التي أنشأتها المحكمة العليا في الهند، أيضا الأنشطة الصناعية والأعمال الإنشائية حتى يوم 5 نوفمبر الجاري.

    وأصدر رئيس وزراء العاصمة الهندية أرفيند كيجريوال أوامر بإغلاق المدارس حتى يوم الثلاثاء المقبل، وألقى باللوم على المزارعين في الولايات المجاورة لأنهم يقومون بحرق المخلفات الزراعية، والتي قال إنها مسؤولة عن أكثر من 40 بالمئة من التلوث في المدينة.

    وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وصلت إلى نيودلهي في وقت متأخر أمس الخميس في زيارة للمدينة تستمر يومين.

    ميركل السلطات الهندية نيودلهي التلوث البيئي

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