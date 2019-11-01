السفير الفلسطيني بالكويت: تجديد وثائق الممتلكات الكويتية بفلسطين

الكويت - أ ش أ

أعلن السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، تجديد الوثائق الخاصة بممتلكات الكويتيين في مختلف أرجاء فلسطين، مشيرا إلى أن الوثائق تضمنت أسماء أصحابها.

وقال طهبوب – في تصريح صحفي اليوم الجمعة– "ممتلكات الكويتيين في فلسطين في الحفظ والصون، ومن يريد تسلم عقاره، فنحن على أتم الاستعداد لترتيب الزيارة له".

وحول تعيين الكويت سفيرا "غير مقيم" لها في فلسطين، وصف طهبوب القرار ب"التاريخي"، مشيرا إلى أنه يعد تأكيدا على دعم الكويت للقيادة والشعب الفلسطيني، ومساندتها للقضية الفلسطينية التي تتعرض لمؤامرات لتصفيتها خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث حاليا عن فشل ما يسمى ب"صفقة القرن"، قال السفير الفلسطيني لدى الكويت: "هذه الصفقة المشبوهة ولدت ميتة، ولم نفكر فيها أو ندرسها مع أي شخص، فهي صفقة وهمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية".