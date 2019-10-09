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    ترامب : اخرجنا بعض مقاتلي داعش من شمال شرق سوريا

    11:03 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    ترامب : اخرجنا بعض مقاتلي داعش من شمال شرق سوريا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (د ب أ)

    قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قامت باخراج بعض مقاتلي داعش الخطرين بشكل خاص من شمال شرق سوريا، بينما قامت تركيا بغزو المنطقة.

    وقال ترامب في البيت الأبيض: "إننا قمنا باخراج بعض أخطر مقاتلي داعش. لقد اخذنا عددًا معينًا من داعش السيئين للغاية." ولم يخض في التفاصيل.

    واشتكى ترامب من أن دولا أوروبية رفضت استقبال مقاتلي داعش المحتجزين في سورية ، حتى الآن من قبل القوات التي يقودها الأكراد.

    وقال "لقد قدمنا خدمة جليلة لكثير من الدول، ولم تكن ترغب تلك الدول في عودة عناصر داعش إليها".

    وأشار ترامب إلى أنه إذا أصبح أي من مقاتلي داعش أحرارا، فأنهم سوف "يفرون إلى أوروبا"، وقال إنهم يريدون العودة إلى بلدانهم.

    وشنت القوات التركية وفصائل من الجيش الوطني المتحالفة مع تركيا اليوم الأربعاء هجوما بريا شمال شرقي سوريا.

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