أكثر الكلمات إنتشاراً

طلعت زكريا تعيينات المعلمين نصر أكتوبر سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس

واشنطن تدين العنف في العراق وتدعو لممارسة "ضبط النفس"

08:29 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
واشنطن تدين العنف في العراق وتدعو لممارسة "ضبط النفس"

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):

أدان وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أعمال العنف في العراق، داعيا الحكومة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال بيان وزارة الخارجية ـ حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" ـ أن بومبيو أدان خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعمال العنف الأخيرة في العراق، مشيرا إلى أن من ينتهكون حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا.

وأضاف البيان أن "الوزير أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

هذا المحتوى من

مايك بومبيو العراق واشنطن أعمال العنف

الخبر التالى:

السفير الروسي بواشنطن: أمريكا ترفض إعطاء تأشيرات لمختصين روس لإصلاح مبنى دبلوماسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان