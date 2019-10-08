بعد تهديده بتدمير اقتصادها.. ترامب يصف تركيا بـ"الشريك التجاري الكبير"

واشنطن- (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تركيا بأنها "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة، وذلك غداة تهديده "بتدمير اقتصادها" إذا ما قامت بأية أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" في سورية.

وغرّد ترامب عبر تويتر: "كثيرون ينسون أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، وفي الواقع تصنّع الإطار الفولاذي الهيكلي لطائراتنا طراز إف-35 ".

وتابع: "كانوا جيدين في التعامل معنا، وساعدوني في إنقاذ الكثير من الأرواح بمحافظة إدلب (السورية) وفي إعادة القس (أندرو) برونسون، بناء على طلبي ...".

وأضاف:"تذكّروا أيضا، والأهم من كل ذلك، أن تركيا عضو مهم في حلف (شمال الأطلسي) الناتو".

وأشار ترامب أن أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 من نوفمبر المقبل.

كان ترامب حذّر تركيا بتدمير ومحو اقتصادها "إذا تجاوزت الحدود في سوريا". وغرّد في وقت سابق أمس الاثنين عبر تويتر:

"إذا ما قامت تركيا بأي أفعال، أعتبرها، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل، أفعالا تتجاوز الحدود، فإنني سوف أدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما كما فعلت من قبل".