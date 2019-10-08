القاهرة- (مصراوي):

ألقت السلطات السعودية القبض على شابين سوريين تحرّشا بفتيات داخل مقهى داخل مجمع سكني بالرياض، وذلك بعد يومين من تداول مقطع فيديو يوثّق الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي مُعتبرين أنها "إهانة للشعب السعودي"، ومُطالبين بسرعة ضبط الشابين وتوقيع العقوبات بحقهما.

ويظهر في الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب يتحدثون اللهجة الشاميّة داخل مقهى، بينما توجّه أحدهم نحو طاولة قريبة مُتحدثًا إلى مجموعة فتيات وطلبه من إحداهن حسابها على "سناب شات". وعلّق صديقه مُصوّر الفيديو وهو يُنادي عليه "تعال أحمد.. تعال ياعيب الشوم عليك".

وفي جزء آخر من الفيديو، ظهر الشباب بينما يُحاولون جذب الفتيات إليهن من خلال تحدّيهن لتدخين الشيشة.

بلاغ ضد مجموعة من الشباب السوريين يتعرضون لفتيات صغار في السن بالتحرش والتصوير والألفاظ المشينة.

آمل من السلطات القبض على هؤلاء معاقبتهم حسب

المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش

والفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.@bip_ksa @MOISaudiArabia

يتبع. pic.twitter.com/lEy6SPFYbt — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) October 6, 2019

وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض شاكر التويجري، أن الشابين سوريان يبلغان من العمر 26 و27 عامًا ويعملان في مجال الحِلاقة، حسبما نقلت صحيفة "سبق" السعودية.

وقال التويجري "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني، وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويّتهما، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة".

وأكّد التويجري حرص السلطات السعودية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، ومواصلة الأجهزة الأمنية على عملها لتنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.