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    إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

    09:53 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
    إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

    إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

    بغداد- (د ب أ):

    أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأنه تم اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

    وذكرت الوكالة أن إعادة فتح المنطقة جاء "بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة الى طبيعتها".

    وأشارت إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين، والشروع بتلبية المطالب المشروعة".

    وقررت السلطات العراقية الأربعاء الماضي إغلاق المنطقة الخضراء التي تضم مقارًا حكومية ودبلوماسية، بسبب المظاهرات في محيطها.

    وأعلن التحالف الدولي بالعراق الخميس الماضي وقوع انفجار بالمنطقة الخضراء دون أن يسفر عن أضرار.​

    بغداد العراق المظاهرات انفجار

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