ترامب عن سوريا: حان الوقت للانسحاب من هذه "الحرب اللانهائية السخيفة"

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يُفترض أن تبقى في سوريا لمدة 30 يومًا، وكان ذلك قبل سنوات عديدة، ولكن القوات تواجدت هناك وخاضت معارك أخطر وأعمق دون وجود هدف مُحدد.

وتابع في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، الاثنين: "عندما وصلت إلى واشنطن، كان تنظيم داعش يتوسع في المنطقة، ولكننا هزمناه سريعًا، وقضينا على 100 بالمائة من الخلافة المزعومة، وأسرنا آلاف من مقاتلي التنظيم، ومعظمهم من أوروبا، إلا أن أوروبا لم تسعيدهم، وطالبوا أمريكا بالاحتفاظ بهم ولكني رفضت".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده قدمت معروفًا كبيرًا للعالم، والآن تريد أوروبا من الولايات المتحدة احتجاز مقاتلي التنظيم في السجون الأمريكية بتكلفة كبيرة.

وأضاف: "حارب الأكراد معنا، ولكنهم حصلوا على كميات كبيرة من المال والمعدات لفعل ذلك، لقد قاتلوا الأكراد لعقود، ولقد أوقفت هذه الحرب لمدة 3 سنوات تقريبًا، ولكن حان الوقت للانسحاب من هذه الحرب اللانهائية السخيفة، وإعادة جنودنا للوطن".

وتابع: "يتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع".

بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بريف الرقة وريف الحسكة المتاخمتين للحدود التركية شمال شرقي سوريا.

انخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا عبر غارات جوية على تنظيم داعش في سبتمبر 2014.