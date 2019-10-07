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    الجيش الروسي يرصد 30 عملية إطلاق صواريخ في عام 2019

    12:11 م الإثنين 07 أكتوبر 2019
    الجيش الروسي يرصد 30 عملية إطلاق صواريخ في عام 2019

    قوات الجيش الروسي - أرشيفية

    موسكو - أ ش أ

    ذكر الجيش الروسي، اليوم الاثنين، أن قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رصدت أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ -بما في ذلك الصواريخ الباليستية- في عام 2019.

    وأوضح الجيش، في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "خلال المهمة القتالية هذا العام، قام متخصصو القوات الفضائية بأكثر من 3 آلاف عملية خاصة للسيطرة على تغيرات الوضع في الفضاء، واكتشفوا أكثر من 30 عملية إطلاق لصواريخ باليستية أجنبية ومحلية وصواريخ فضائية، ونفذوا 16 عملية إطلاق مركبة فضائية من المحطات الفضائية بليسيتسك وفوستوتشني وباكونور".

    يُشار إلى أنه في 26 سبتمبر، تم إطلاق الصاروخ الناقل "سويوز-1.1بي" من قاعدة بليستسك الفضائية باستخدام مركبة فضائية تم إنشاؤها لصالح وزارة الدفاع الروسية.

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