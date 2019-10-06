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    إيران: إجراءات تركيا ضد أمن الحدود السورية لن تحقق أهدافها

    02:04 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    إيران: إجراءات تركيا ضد أمن الحدود السورية لن تحقق أهدافها

    محمد جواد ظريف

    طهران - أ ش أ

    قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن" الإجراءات التركية ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق أيا من أهدافها"، مشيرا إلى استعداد بلاده للتعاون مع البلدين لحل المشاكل بينهما.

    وأوضح ظريف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن بلاده أبلغت الجانب التركي أن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سوريا، ونشر القوات السورية في المناطق السورية التي يقطنها الأكراد، لافتا إلى أن طهران أبلغت دمشق وأنقرة بأن أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها.

    وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الأكراد لتحقيق مصالحها، وأن إيران تتعاون مع حكومة كردستان العراق والحكومة السورية وجميع الجماعات الكردية في سوريا لحل المشاكل الحدودية بين تركيا وسوريا وذلك عن طريق التنسيق بين القوات العسكرية السورية والتركية ومن دون التسبب بأي مشاكل للأكراد والعرب في تلك المناطق.

    يشار إلى أن تصريحات ظريف جاءت بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية في شرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك".

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    محمد جواد ظريف الخارجية الإيرانية إيران تركيا الحدود السورية

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