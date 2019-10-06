جونسون: يجب أن يقفز الاتحاد الأوروبي في منتصف الطريق حول بريكست

لندن- (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،الأحد، أن الأمر يعود للاتحاد الأوروبي "للقفز" للقاء بريطانيا في منتصف الطريق، في أعقاب اقتراحاته لتغيير اتفاق بلاده للخروج من التكتل.

وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفتا "ذا صن أون صنداي" و"صنداي اكسبرس" لشعبيتان المؤيدتان لخروج بريطانيا من التكتل: "الطريقة التي أرى بها الأمر هي أن المقترحات التي نُشرت هذا الأسبوع، تمثلنا نحن في المملكة المتحدة، نقفز إلى الجزيرة في منتصف النهر".

وأضاف "إذا غادرنا باتفاق، نحتاج من الاتحاد الأوروبي القفز من جانبه والانضمام إلينا هناك، مما يظهر استعدادنا لإبرام اتفاق يمكن أن يدعمه البرلمان البريطاني".

ورفض كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي مقترحات جونسون وحثوه على تقديم عدة توضيحات مع ترتيبات للحدود الايرلندية بعد خروج بريطانيا من التكتل التي مازالت النقطة الشائكة الرئيسية.

وذكر جونسون أن الناخبين البريطانيين "يريدون المضي قدما" من بريكست.

وأضاف "لذلك أقول لأصدقائنا الأوروبيين: اغتنموا الفرصة التي يقدمها مقترحنا الجديد" وحث بروكسل على الانضمام إلى لندن "في طاولة المفاوضات بروح من المرونة والتعاون".

وتابع "يمكننا القيام بذلك باتفاق إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا" مصرا على أن بريطانيا ستغادر التكتل، باتفاق أو بدونه في 31 أكتوبر.