وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الجبل الأسود

بلجراد- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الجمعة، إلى الجبل الأسود (مونتينجرو)، في إطار جولته الأوروبية.

والجبل الأسود أحدث دولة تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو مع الرئيس ميلو ديوكانوفيتش ورئيس الوزراء، دوسكو ماركوفيتش، خلال زيارته القصيرة.

وكانت مونتينجرو وهي أصغر جمهورية يوغوسلافية سابقة قد انضمت إلى الناتو في يونيو 2017، لتستكمل انفصالها عن روسيا.

وبعد الظهر، من المقرر أن يتوجه بومبيو إلى مقدونيا الشمالية، التي خطت خطوة نحو الانضمام إلى الناتو بعد أن أنهت خلافا دبلوماسيا استمر فترة طويلة مع جارتها اليونان أوائل هذا العام. وتعلق الخلاف حول اسم الدولة حيث تم الاتفاق على تسميتها جمهورية مقدونيا الشمالية حتى لايتشابه مع اسم احد اقاليم اليونان وهو اقليم مقدونيا .

وبعد أن تستكمل مقدونيا الشمالية عملية انضمامها إلى الناتو، ستبقى صربيا والبوسنة فقط خارج الحلف في شبه جزيرة البلقان.