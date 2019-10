كيف تبدو الحرائق المُستعرة في كاليفورنيا من الفضاء؟

القاهرة- (مصراوي):

نشر رائد الفضاء الأمريكي أندرو مورجان على حسابه عبر تويتر صورا للحرائق المُستعرة في ولاية كاليفورنيا، التقطها من محطة الفضاء الدولية، حيث يقوم بمهمة هناك منذ يوليو الماضي.

وتظهر الصور أعمدة الدخان الهائلة التي اندلعت جراء هذه الحرائق.

From @Space_Station I was able to catch these pictures of the California wildfires burning north of the Bay Area. Thinking of the people who have lost their homes and the brave first responders on the front lines protecting them. pic.twitter.com/islV3DP5yM