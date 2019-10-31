كيف تبدو الحرائق المُستعرة في كاليفورنيا من الفضاء؟

القاهرة- (مصراوي):

نشر رائد الفضاء الأمريكي أندرو مورجان على حسابه عبر تويتر صورا للحرائق المُستعرة في ولاية كاليفورنيا، التقطها من محطة الفضاء الدولية، حيث يقوم بمهمة هناك منذ يوليو الماضي.

وتظهر الصور أعمدة الدخان الهائلة التي اندلعت جراء هذه الحرائق.

From @Space_Station I was able to catch these pictures of the California wildfires burning north of the Bay Area. Thinking of the people who have lost their homes and the brave first responders on the front lines protecting them. pic.twitter.com/islV3DP5yM — Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) October 30, 2019

وغرّد رائد الفضاء عبر تغريدة إنه "يفكر في الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وأفراد فرق الاستجابة الشجعان على الخطوط الأمامية لحماية هذه المنازل".

وتكافح عناصر الإطفاء في كاليفورنيا حرائق ضخمة في الولاية، بينها حريق "إيزي فاير" في سيمي فالي الذي أتى على حوالي 1300 هكتار من الأراضي وهدد حوالي 6500 منزل، و"كينكيد فاير" في مقاطعة سونوما، وهو الأكبر حتى الآن وقد أتى على حوالي 70 ألف هيكتار من الأراضي وأدى إلى تدمير حوالي 190 بناية، و"جيتي فاير" في لوس أنجلوس.

وتقدّر فرق الإنقاذ أنّه لن يكون بالإمكان محاصرة تمدد النيران قبل 7 نوفمبر، وانّ الحرائق ستحتاج لأسابيع ليتم إخمادها تماماً.

والأحد، أعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم حالة الطوارئ في كامل أنحاء الولاية. وكانت الحرائق قد أجبرت الآلاف على إخلاء منازلهم وتركت نحو 1.5 مليون شخص بدون كهرباء.

وغالباً ما تتعرض كاليفورنيا لحرائق مدمرة، غير أنّ وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة.

وفي بداية عام 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.