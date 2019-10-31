الانتقالي اليمني: الإمارات "قهرت قِوى الشر وقدمت أروع البطولات"

صنعاء- (د ب أ):

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، هاني بن بريك، أن قوات الإمارات قهرت قوى الشر وقدمت أروع البطولات.

وغرّد بن بريك عبر تويتر، الخميس، تعليقا على انسحاب القوات الإماراتية من عدن: " إنهم (الامارتيون) يعودون إلى بلادهم بالنصر المبين على الحوثي والإرهاب".

وأضاف أن: "الإماراتيين قهروا قوى الشر وقدموا أروع البطولات، ولم يناصبهم العداء إلا من ضرهم هزيمة الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش".

وتابع: "يعودون وكل القلوب تدعو لهم ولبلادهم ولقيادتهم بكل خير".

وأمس الأربعاء، أعلنت دولة الإمارات أن قواتها العاملة في عدن عادت إلى أرض الوطن بعد تحرير المدينة وتسليمها للقوات السعودية.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، وانتهت بنجاح تام.