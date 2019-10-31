أوغلو يهاجم مواقف السعودية والإمارات تجاه تركيا.. وقرقاش يرد

كتبت- رنا أسامة:

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده تُدير علاقاتها مع تركيا "بحكمة وكياسة" وأنها أفضل من الطريقة التي تُدير بها الأخيرة علاقاتها مع العالم العربي، وذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التي هاجم فيها كلٍ من السعودية والإمارات.

وغرّد الوزير الإماراتي عبر تويتر: "قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة (الجزيرة) القطرية.. ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي".

قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة "الجزيرة" القطرية.. ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 30, 2019

كان أوغلو انتقد مواقف السعودية والإمارات حيال عدد من القضايا، بينها العدوان التركي في الشمال السوري. وقال في مقابلة على قناة "الجزيرة" القطرية: "مادامت المسألة السورية حساسة بالنسبة لكم، لماذا التزمت الصمت حيال قتل النظام السوري لمليون شخص، لماذا لم توقفوا هذا القتل؟".

كما هاجم كليهما حول ملف الحرب في اليمن، قائلًا: "ماذا لديكم في اليمن، لماذا أنتم هناك..".