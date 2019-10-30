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    بوتين: مسيحيو الشرق الأوسط في وضع كارثي

    11:46 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    بوتين: مسيحيو الشرق الأوسط في وضع كارثي

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو/ بودابست (د ب أ)

    صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن المسيحيين في الشرق الأوسط يعيشون وضعا كارثياً ويتعرضون للاضطهاد والسرقة، وروسيا تبذل قصارى جهدها لدعمهم.

    واكد بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، أن روسيا وشركاؤها بذلوا جهودا كبيرة لتنظيم عمل اللجنة الدستورية السورية التي بدأت عملها في جنيف.

    واضاف بوتين "عمل اللجنة الدستورية سيسهم في تسوية سياسية للأزمة السورية، والتي من أجلها قامت روسيا بالكثير مع شركائها تركيا وإيران".

    وافتتح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، جير بيدرسون،

    وتضم لجنة صياغة الدستور السوري 150 شخصا، مقسمين إلى 50من الحكومة و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني.

    ووفقاً لما صرح به ممثل وفد المعارضة السورية عبد الحكيم بشار، لوكالة "سبوتنيك"، سيبدأ العمل الرئيسي للجنة الدستورية يوم الاثنين المقبل.

    وهذه الاجتماع هو اول محادثات مباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة.

    فلاديمير بوتين الشرق الأوسط روسيا الاضهاد الأقباط

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