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    الحريري يطالب مناصريه بالحفاظ على الهدوء والتعاون مع الجيش

    10:21 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    الحريري يطالب مناصريه بالحفاظ على الهدوء والتعاون مع الجيش

    سعد الحريري

    القاهرة – مصراوي:

    عبر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، عن امتنانه لما وصفها بـ"المشاعر العفوية" لمناصريه الذين خرجوا للتعبير عن تأييده عقب تقديم الأخير استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون.

    وقطع مناصرو الحريري، عقب استقالته، طرق في بيروت احتجاجا على الاستقالة، مطالبين باستقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان أيضًا.

    وطالب الحريري، في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء، جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن اعتراض التظاهرات اللبنانية في الشوارع، والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي.

    وأكد رئيس الوزراء المستقيل، أن الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى "الاستفزازات"، مهمة الشعب اللبناني كافة.

    أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون، الأربعاء، قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

    وأصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا نشرته عبر توتر، جاء فيه أن "رئيس الجمهورية ميشيل عون أعرب عن شكره لدولة الرئيس الحريري والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

    سعد الحريري احتجاجات لبنان الجيش اللبناني

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