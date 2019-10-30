السفارة البريطانية في بيروت: لبنان عند مفترق طرق

بيروت- (د ب أ):

أكدت السفارة البريطانية في بيروت اليوم الأربعاء أن "لبنان عند مفترق طرق"، ودعت إلى تشكيل حكومة قادرة على تقديم إصلاحات حقيقية.

وذكرت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن "لبنان عند مفترق طرق. وأيا كان الحل السياسي، فإن لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة وبشكل عاجل على تقديم إصلاحات حيوية وضرورية لإنشاء بلد أفضل للجميع".

وفي إشارة إلى الاشتباكات التي شهدتها بعض الاحتجاجات أمس، قالت السفارة إن "العنف أو التخويف خلال الاحتجاجات السلمية من أي مجموعة يساهم فقط في تقويض وحدة لبنان واستقراره".

وكانت السفارة أكدت دعمها للشعب اللبناني ودعت للاستماع لمطالبه. وشددت على أن "المملكة المتحدة ستواصل دعم أمن لبنان واستقرار وسيادته وازدهاره، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن".