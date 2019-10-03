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    رئيس وزراء السودان يصدر قرارات بحركة تغييرات واسعة في الجامعات

    11:47 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    رئيس وزراء السودان يصدر قرارات بحركة تغييرات واسعة في الجامعات

    رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

    الخرطوم - (أ ش أ):

    أعلن مجلس الوزراء السوداني مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أصدر عدة قرارات، تضمنت إعفاء عدد كبير من رؤساء مجالس الجامعات، ومديريها، وتعيين آخرين في ذات المناصب.

    وتضمن القرار الأول إعفاء رؤساء مجالس إدارات 28 جامعة، منها جامعات الخرطوم، النيلين، أمدرمان، ونص القرار الثاني على إعفاء، مديري 35 جامعة، وأعفى القرار الثالث نواب مديري 4 جامعات.

    كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، قرارا آخر بتعيين، مديرين لـ 34 جامعة.

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