بيلوسي: ترامب يحاول مجددا الحصول على دعم انتخابي من الخارج

واشنطن - (د ب أ):

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس دونالد ترامب طلب مجددا من حكومة أجنبية التدخل في المعركة الانتخابية الأمريكية المقبلة.

وغردت بيلوسي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس بالقول إن اقتراح ترامب على الصين بأن تجري تحقيقات بحق منافسه السياسي جو بايدن وابنه هنتر يبين أن ترامب "يضع مكاسبه الشخصية السياسية فوق الدفاع عن استقلالية انتخاباتنا".

كان ترامب شجع الصين قبل عدة ساعات أمام الكاميرات أن تجري تحقيقات ضد أسرة بايدن.

يرى ترامب نفسه في مواجهة مع إجراءات عزل ممكنة لأنه شجع أوكرانيا على إجراء تحقيقات بشأن بايدن.

كان ترامب واجه عقب الانتخابات الرئاسية عام 2016 اتهامات بأنه تلقى دعما انتخابيا من روسيا.

وفاز بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر 2020.

ويتهم ترامب بايدن بأنه سعى، عندما كان في منصب نائب الرئيس، إلى عزل المدعي العام الأوكراني لحماية ابنه هنتر من العدالة الأوكرانية.

كان هنتر بايدن يعمل لفترة ما لدى إحدى مجموعات إنتاج الغاز في أوكرانيا.

كما يزعم ترامب أيضا أن هنتر دبر صفقة لأحد الصناديق التجارية عندما رافق والده في رحلة رسمية إلى الصين نهاية 2013.

ولم يقدم ترامب دليلا على هذه الاتهامات.

ويتهم الفريق الانتخابي لبايدن ترامب بسوء استغلال النفوذ، وبأنه يخشى الخسارة في الانتخابات المقبلة ومن ثم يلجأ إلى تلفيق الأكاذيب وتبني نظريات المؤامرة التي تم دحضها منذ زمن طويل ليحمي نفسه من الهزيمة.