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    ألمانيا تطالب بمناقشات مغلقة مع كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي

    06:39 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    ألمانيا تطالب بمناقشات مغلقة مع كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي

    مجلس الأمن الدولي

    نيويورك - (د ب أ):

    طالبت ألمانيا اليوم الخميس بإجراء مناقشات مغلقة مع كوريا الشمالية داخل مجلس الأمن الدولي بعد إجراء بيونج يانج تجربة صاروخية جديدة.

    وقالت دوائر دبلوماسية إن اللقاء سيتم غدا الجمعة خلف أبواب مغلقة وفقا لرغبة كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وبريطانيا.

    كانت كوريا الشمالية أجرت أمس الأربعاء تجربة جديدة على صواريخ باليستية تطلقها غواصات "إس إل بي إم"، طراز "بوكجوكسونج – 3."

    ويقول الخبراء إن الصاروخ الجديد هو صاحب أبعد مدى بين جميع الصواريخ التي أجرت كوريا الشمالية تجارب عليها منذ 2018.

    وكتب أنكيت باندا، خبير الأمن بجمعية العلماء الأمريكيين على موقع "تويتر" إن هذا "بلا شك هو الاختبار الأول لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية منذ نوفمبر 2017".

    ألمانيا كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي

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