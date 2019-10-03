رئيس الأركان العماني يتوجه إلى السعودية

مسقط - أ ش أ

توجه رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني، والوفد المرافق له اليوم /الخميس/ إلى السعودية، للمشاركة في أعمال الاجتماع التشاوري لرؤساء أركان القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقاده في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها النبهاني من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي.