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    العاهل الأردني يبحث مع وزير خارجية الإمارات المستجدات في المنطقة

    06:09 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    العاهل الأردني يبحث مع وزير خارجية الإمارات المستجدات في المنطقة

    الملك عبدالله الثاني

    عمان - الرياض - (أ ش أ):

    بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في الرياض اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة.

    وأكد الملك عبدالله، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية، والحرص على تعزيز آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة.

    كما تم التأكيد - خلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" في السعودية - على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

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    الملك عبدالله الثاني الأردن الإمارات عبدالله بن زايد

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