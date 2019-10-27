جانتس يلتقي نتنياهو ضمن مساعي تشكيل حكومة الاحتلال

تل أبيب- (د ب أ):

يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بيني جانتس، اليوم الأحد، برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وذلك ضمن المساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي أن مصادر في حزب "أزرق أبيض"، بزعامة جانتس، اقترحت على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، تشكيل حكومة بدون الأحزاب اليمينية المتشددة في المرحلة الأولى، وذلك "بهدف تمرير عدة مشاريع قوانين تخص العلاقة بين الدين والدولة، ومن بينها قانون التجنيد، بما يتيح لحزب جانتس استعراض إنجازات في هذا الشأن".

وأضافت أن المقترح يتضمن أن يكون نتنياهو هو الأول في شغل رئاسة الحكومة ضمن التناوب بين الحزبين الكبيرين على المنصب.

وذكرت أن المقترح يتضمن أيضا أن "تنضم لاحقا الأحزاب المتشددة للحكومة، وأن يتم الاتفاق معها على عدم إثارة أية أمور تخص العلاقة بين الدين والدولة".

كان نتنياهو وقع اتفاقا مع الأحزاب اليمينية التي تدعمه يقضي بألا يدخل أي حزب في أي تحالف دون بقية هذه الأحزاب.

أما جانتس فكان تعهد بتشكيل حكومة وحدة ليبرالية.

وكان تم تكليف جانتس بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر الماضي وكانت الثانية في نصف عام.

تجدر الإشارة إلى أن حزب جانتس كان رفض المشاركة في حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، كما رفض عقد اجتماع معه بسبب إجراء تحقيقات فساد بحقه.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات الأخيرة بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان "إسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر.