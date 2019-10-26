موسكو: النفط السوري يُنقل إلى خارج البلاد بحراسة الأمريكيين

موسكو - أ ش أ

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن نقل النفط السوري إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين، ونشرت صورا تم التقاطها بالأقمار الصناعية، لقوافل النفط تتجه إلى خارج سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف تعليقا على الصور التي نشرتها الوزارة، أن تلك الصور تدل على أن النفط السوري كان يستخرج، تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيين، ويجري نقله بواسطة الصهاريج إلى خارج سوريا لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر إرهابيي "داعش" شرقي الفرات".

وقال كوناشينكوف إن ما تقوم به واشنطن الآن هو الاستيلاء على الحقول النفطية بشرق سوريا وبسط سيطرتها العسكرية عليها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قيام واشنطن بحماية الثروة النفطية السورية من سوريا وشعبها" يتعارض على حد سواء مع أعراف القانون الدولي والتشريعات الأمريكية.

وشدد على أن كافة الثروات الباطنية الموجودة في الأراضي السورية تعتبر ملكا للجمهورية العربية السورية، وليس لإرهابيي "داعش" أو الحماة الأمريكيين.