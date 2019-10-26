وزير يمني: التوقيع على اتفاق الرياض خلال يومين

صنعاء- (د ب أ):

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، إنه سيتم التوقيع على اتفاق "الرياض" بشكل رسمي خلال يومين.

وأضاف الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحيي بإجلال وإكبار الدور الوطني الكبير للرئيس هادي في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يحفظ وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه".

وأشار الإرياني إلى أن "هذا الاتفاق سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وذكر الإرياني أن المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف، وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من "المليشيا" الحوثية.

ويهدف الاتفاق الذي ترعاه السعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى إنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي اليمن، وتشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين باستثناء الحوثيين.

وفي أغسطس الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، المطالب بالانفصال عن شمال اليمن، تمكن خلاله الانتقالي من السيطرة على عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.