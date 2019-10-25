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على عمق 11 كم في البحر.. زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب إيطاليا

09:00 ص الجمعة 25 أكتوبر 2019
على عمق 11 كم في البحر.. زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب إيطاليا

نتيجة زلزال

روما- (د ب أ):

وقع زلزال بقوة 4.4 درجة اليوم الجمعة، قبالة ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، لكن لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار، حسب تقارير أولية.

ووقع الزلزال في الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا (0431 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا في البحر، قبالة بلدة سكاليا، في الساحل الغربي من منطقة كالابريا، حسب معهد الجيوفزياء الإيطالي "آي.إن.جي.في".

وقالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان إن "السكان شعروا بالزلزال، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للسكان أو الممتلكات".

زلزال إيطاليا روما منطقة كالابريا

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