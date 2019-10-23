قائد قوات سوريا الديموقراطية يشكر روسيا على تجنيب الأكراد "ويلات" الحرب

بيروت (ا ف ب)

شكر قائد "قوات سوريا الديموقراطية" مظلوم عبدي في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الروسي الأربعاء موسكو على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة بشأن انسحاب قواته من شمال شرق سوريا والذي "نزع فتيل الحرب" و"جنّب المدنيين ويلاتها".

وقالت "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية" في بيان إنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو لعملها على "نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها".

وأضاف البيان أنّ الطرفين ناقشا الاتفاقية التي أبرمها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان خلال قمتهما في منتجع سوتشي الثلاثاء بشأن تسهيل انسحاب القوات الكردية السورية من شمال شرق سوريا، مشيراً إلى أنّ عبدي أعرب عن "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".

واعتدت تركيا في 9 اكتوبر على وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية التي تعتبرها أنقرة تنظيماً "إرهابيا" بينما تدعمها الدول الغربية في سياق الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وعلّقت تركيا هذه العملية الأسبوع الماضي إثر اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب إلى مسافة 30 كلم بعيداً عن الحدود التركية وعلى امتداد 120 كلم، أي بين بلدتي تل ابيض ورأس العين.

والثلاثاء، توصّل اردوغان وبوتين إلى اتفاق تسهّل موسكو بموجبه انسحاب وحدات حماية الشعب من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.